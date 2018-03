United wipt na simpele zege weer over Liverpool heen

Video 'Onzichtbare' Mohamed Salah doet het wéér voor Liverpool

15:42 In augustus lachte heel Engeland zich rot. Veertig miljoen euro telde Liverpool bij AS Roma neer voor Mohamed Salah. Veer-tig-miljoen-euro. Tien maanden later komen fans, media en oud-spelers maar tot één conclusie: Salah is het koopje van de eeuw, zo bleek vandaag in Londen alwéér.