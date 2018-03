Uruguay verslaat Tsjechië in China Cup door goals koningskoppel

Zoontje (5) van voormalig doelman Cañizares overleden

14:49 Het zoontje van oud-doelman Santiago Cañizares (48) is op slechts vijfjarige leeftijd overleden. De voormalig doelman van Real Madrid en Valencia maakte het trieste nieuws bekend. "Mijn zoontje Santi is overleden. Hij is vredig gegaan omringd door zijn familie", schreef Cañizares.