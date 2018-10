Usain Bolt maakt eerste treffers als profvoetballer

Zijn eerste goal op het hoogste niveau in Australië is prima. De lange aanvaller houdt de verdediger van het lijf en schiet hard raak in dekorte hoek. Zijn tweede is een mazzeltje als de keeper en verdediger tegen elkaar oplopen en Bolt kan eenvoudig binnentikken.



,,Mijn eerste basisplek en gelijk twee doelpunten. Het is een goed gevoel", vertelt Bolt. ,,Ik ben blij dat ik de wereld kan laten zien dat ik stappen maak. Ik wil graag een Mariner worden en in het team komen."