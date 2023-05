Op Twitter circuleren verschillende filmpjes van Real-supporters waarop te zien is hoe pa Haaland (50) samen met zijn gezelschap uit een vipbox wordt gezet. De Noorse ex-prof van onder meer Manchester City, Nottingham Forest en Leeds United maakt daarbij verschillende gebaren richting het Madrileense publiek. ‘Adios! Adios!’, zingen de fans op hun beurt.

Wat de aanleiding is voor de aanvaring, staat niet op beeld. Volgens Spaanse media zouden de Real-fans Haaland eerst geprovoceerd hebben, waarop die het niet kon laten om te reageren. ‘Vader Haaland misdraagt zich in Bernabéu’, schrijft de Madrileense sportkrant Marca . Alf-Inge zou volgens Real-fans met pinda’s gegooid hebben.

Haaland senior heeft op Twitter inmiddels gereageerd op het incident: ,,Oké. Real Madrid was niet blij dat we het Kevin De Bruyne-doelpunt vierden. Verder moesten we verhuizen, omdat Real Madrid-fans niet blij waren met 1-1.”