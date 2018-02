Vader Neymar: Hij is zes tot acht weken uitgeschakeld

De 26-jarige Braziliaan raakte zondag geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd van PSG tegen Olympique Marseille. Onderzoek wees uit dat Neymar niet alleen zijn rechterenkel heeft verstuikt, maar dat er ook een haarscheurtje zit in een middenvoetsbeentje. Over de hersteltermijn en de vraag of Neymar een operatie moet ondergaan, lopen de verhalen sterk uiteen.



Trainer Unai Emery liet zich ontvallen dat Neymar mogelijk zelfs volgende week tegen Real Madrid al weer kan meedoen. De Spanjaard deed dat wellicht om zijn landgenoten in Madrid nog even in onzekerheid te laten. ,,We moeten geduld hebben. Er is een kleine kans dat Neymar beschikbaar is tegen Real'', zei Emery dinsdag.