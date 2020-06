Valencia ontslaat Celades, Voro wordt voor vijfde keer interim-coach

Celades werd op 11 september 2019 aangesteld bij Valencia, nadat Marcelino al na drie competitieduels vertrok vanwege een langdurend conflict met de clubleiding. Onder leiding van Celades plaatste Valencia zich nog wel voor de achtste finales van de Champions League (onder meer door een 0-1 zege bij Ajax), maar daarin bleek Atalanta veel te sterk. De club uit Bergamo won met 4-1 in de heenwedstrijd in San Siro en met 3-4 in de return in Mestalla.

De bij de spelers geliefde teammanager Salvador González Marco, beter bekend als Voro, zal het seizoen afmaken als interim-trainer van Valencia, een rol die hij al meerdere malen op zich nam. De 56-jarige Voro speelde van 1984 tot 1993 voor Valencia en was al vier keer eerder interim-trainer in Mestalla: in 2008, 2012, 2015 en 2016. De resultaten waren onder Voro altijd goed en dus kreeg hij in december 2016 een vaste aanstelling bij de club. Met 11 zeges, 4 gelijke spelen en 11 nederlagen ging dat een stuk minder en na een halfjaar moest hij toen weer plaatsmaken als coach. Hij werd toen gewoon weer teammanager bij Valencia.

Valencia pakte slechts vier punten uit de vijf wedstrijden sinds de herstart van de Spaanse competitie. De ploeg van Celades begon na drie maanden zonder voetbal met een 1-1 gelijkspel in de stadsderby tegen Levante. Daarna was er nog een overwinning op Osasuna, maar er waren ook nederlagen in de uitwedstrijden bij Real Madrid (3-0), Eibar (1-0) en gisteren bij Villarreal (2-0). Valencia staat daardoor nu op de achtste plaats in La Liga. De achterstand op nummer vier Sevilla is nu acht punten met nog zes speelrondes te gaan, waarmee plaatsing voor de Champions League vrijwel uitgesloten is en er zelfs nog flink moet worden gestreden voor een plek in de Europa League volgend seizoen.

Valencia speelt woensdagavond (19.30 uur) in Mestalla tegen Athletic Bilbao. Op zondag 19 juli wordt de competitie afgesloten met de uitwedstrijd bij Sevilla.