Valencia-reserve Jasper Cillessen ziet werkeloos toe hoe Real Betis na pingels Copa del Rey wint

Real Betis heeft in eigen stad de Copa del Rey, het Spaanse bekertoernooi, gewonnen. In de finale in Sevilla werd Valencia na strafschoppen verslagen door de ploeg van de Chileense trainer Manuel Pellegrini. De stand na de reguliere speeltijd was 1-1 in het Estadio de La Cartuja, een multifunctioneel stadion in Sevilla.

In de beslissende strafschoppenserie was de Amerikaan Yunus Musah de enige die miste. Juan Miranda schoot de vijfde en laatste penalty raak namens Betis. Valencia-keeper Jasper Cillessen moest de penalty’s van een afstand bekijken, omdat de Georgiër Giorgi Mamardasjvili de voorkeur had gekregen.

Borja Iglesias had Betis na 10 minuten met een harde kopbal op voorsprong gezet en na een half uur maakte Hugo Duro gelijk namens Valencia. Duro stiftte de bal fraai over de uitgekomen doelman Claudio Bravo heen.

Voor Real Betis, waar oud-PSV’er Andrés Guardado in de slotfase inviel, was het de derde keer dat de Copa del Rey werd gewonnen. In 1977 en 2005 won Betis het bekertoernooi ook. Vorig jaar werd de Copa del Rey gewonnen door FC Barcelona, waar trainer Ronald Koeman het toen nog voor het zeggen had. Athletic Bilbao werd met 4-0 verslagen.

Aanvoerder Joaquin Sanchez

Voor Pellegrini (68), voormalig trainer van onder meer Manchester City, was het zijn eerste prijs bij Real Betis. ,,Hier gingen we voor, de Copa del Rey opnieuw winnen’’, zei de 40-jarige aanvoerder Joaquín Sánchez nadat hij de beker uit handen van de Spaanse koning Felipe VI had gekregen. ,,Dit is niet alleen dankzij het harde werk van dit jaar. We zijn beetje bij beetje gegroeid en dat heeft geresulteerd in een geweldig seizoen.’’

,,Dat is voetbal: soms prachtig, andere keren wreed’’, zei verliezend Valencia-aanvoerder José Gayà in tranen. ,,Dit doet zo’n pijn. We hebben alles gegeven en onze kansen gehad. Dit is heel moeilijk omdat we geloofden dat we konden winnen.’’

