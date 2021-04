Valencia slaat hard terug: ‘Juan Cala, we geloven je niet’

In een opmerkelijke tweet in hoofdletters meldt Valencia Cala ‘niet te geloven'. ,,We zijn verdrietig over de opmerkingen van Juan Cala eerder vandaag, waarin hij 48 uur na het incident ontkent Diakhaby onheus te hebben bejegend. Hij heeft een mogelijkheid laten liggen om zijn fout toe te geven en zijn verontschuldigingen aan te bieden.”

De spelers van Valencia verlieten zondag het veld in Cádiz na 30 minuten in de eerste helft, nadat Diakhaby boos verhaal was gaan halen bij Cala. Die zou hem racistisch hebben bejegend. Na een kwartier werd de wedstrijd hervat. Diakhaby bleef achter in de kleedkamer, hij was te emotioneel om verder te spelen. Volgens Valencia wilde Diakhaby dat er verder werd gevoetbald.



Cala, nota bene de maker van 1-0, keerde wel terug op het veld. Hij werd in de rust gewisseld en zijn vervanger Marcos Mauro maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt voor Cádiz, dat met 2-1 won. De Spaanse liga doet onderzoek naar Cala.