Van Bommel en Weghorst trotse koplopers met VfL Wolfsburg, Malen onderuit bij eerste basisplek

Tegen Wehen Wiesbaden in het bekertoernooi, tegen Eintracht Frankfurt in de competitie en ook tegen Bayern München voor de strijd om de Duitse supercup begon Malen steeds op de bank. Op bezoek bij SC Freiburg begon de voormalig PSV’er naast Erling Haaland in de aanval.

De basisplaats van Malen was ook goed nieuws voor Louis van Gaal. De bondscoach nam de aanvaller op in zijn voorselectie voor de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden en zei dat hij normaal gesproken alleen spelers selecteert die fit zijn en veel spelen. Voor Malen maakte hij een uitzondering. ,,Slechts één speler heeft nog geen 90 minuten achter elkaar gespeeld. Dat is Donyell Malen. Het is dus niet des Van Gaals om hem te selecteren. Maar ik heb ook spitsen en doelpunten nodig. Anders winnen we niet.”

Ondanks zijn basisplek kon Malen, die voor rust een gele kaart kreeg, een nederlaag niet voorkomen voor Borussia Dortmund. Vincenzo Grifo trapte na zes minuten al op prachtige wijze een vrije trap tegen de touwen en na 53 minuten werd het via Roland Sallai zelfs 2-0 voor SC Freiburg, niet eens een heel onterechte tussenstand op dat moment.

Door een eigen goal van Yannik Keitel deed Borussia Dortmund nog wel wat terug, maar ook nadat Malen in de 79ste minuut werd vervangen kreeg BVB het niet meer voor elkaar om een nederlaag af te wenden. Na de 5-2 zege op Eintracht Frankfurt volgde vandaag dus direct de eerste nederlaag van het seizoen voor Borussia Dortmund.

Van Bommel

Mark van Bommel en Wout Weghorst begonnen vorige week met een moeizame 1-0 zege tegen tien man van promovendus VfL Bochum. Na de eerste uitwedstrijd van het seizoen tegen Hertha BSC, waar Javairo Dilrosun in de basis stond, kwamen daar wederom drie punten bij. Het werd 1-2 in Berlijn. Dodi Lukebakio zorgde na een uur voor de 1-0 vanaf de stip, waarna Ridle Baku een kwartier voor tijd het punt leek te redden voor Van Bommel en consorten. In de slotfase vierde Van Bommel alsnog groot feest. Lukas Nmecha, vorig seizoen aanvaller bij Anderlecht, verzorgde de 1-2 eindstand. Met die drie punten is VfL Wolfsburg nu koploper van de Bundesliga na twee speelrondes. Een fijne opsteker voor Van Bommel nadat zijn ploeg uit het bekertoernooi werd gehaald wegens een wisselblunder.

Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste kwamen allebei als invaller in het veld bij de uitwedstrijd van FSV Mainz 05 tegen VfL Bochum, maar konden een 2-0 nederlaag niet voorkomen. Justin Hoogma hield een punt over aan de thuiswedstrijd van Greuther Fürth tegen Arminia Bielefeld (1-1) en Eintracht Frankfurt speelde in eigen huis met 0-0 gelijk tegen FC Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw ontbrak met een blessure.

