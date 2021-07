Van Bommel kritisch na pak slaag in oefenduel: ‘Gebrek aan inzet en niveau’

Video Gabriel Jesus doet een ‘Nigel de Jongetje’: Brazilië wint ondanks rode kaart

3 juli Brazilië heeft de halve finales bereikt van de Copa América in eigen land, door een minimale 1-0 zege op Chili. Het gastland speelde vrijwel de gehele tweede helft met een man minder, nadat aanvaller Gabriel Jesus kort na rust met een rode kaart van het veld was gestuurd. Brazilië ontmoet maandag in de halve finale Peru, dat eerder op de avond in een spektakelstuk en na strafschoppen Paraguay versloeg.