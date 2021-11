Van Bronckhorst in beeld als opvolger Gerrard bij Rangers

Gerrard werkt sinds 2018 in Glasgow. Onder zijn leiding werd Rangers afgelopen seizoen voor het eerst in tien jaar weer kampioen van Schotland. De ploeg van Gerrard bleef het hele seizoen ongeslagen. Het contract van de Engelsman loopt tot medio 2024, maar volgens Engelse media gaat hij overstappen naar Aston Villa.

Van Bronckhorst behoort tot de favorieten om Gerrard op te volgen. De 106-voudig international van Oranje was van 2015 tot en met 2019 trainer van Feyenoord. Hij leidde zijn club in 2017 naar de eerste landstitel in 18 jaar. Van Bronckhorst ging begin vorig jaar aan de slag bij de Chinese club Guangzhou R&F, maar in december stapte hij op. Hij wilde terug naar zijn familie, die hij als gevolg van de coronacrisis maandenlang niet had kunnen zien.