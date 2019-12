Van controverse tot veldheer: de Liverpool-droomreis van Virgil

De uitstraling, het gedrag en de teksten van Virgil van Dijk zijn de afgelopen jaren veelvuldig geprezen door zowel coaches, fans als analytici. Nog geen tweeënhalf jaar geleden was de huidige aanvoerder van Oranje echter het middelpunt van controverse. Na een sterk seizoen bij Southampton wilde Van Dijk de stap naar Liverpool maken, dat net als Chelsea interesse toonde.



De verdediger diende een transferverzoek in, maar Southampton wilde niet meewerken aan een vertrek. Dat leidde weer tot frustratie bij Van Dijk, die stelde het mentaal niet te kunnen opbrengen om mee te trainen. Daarop besloot manager Mauricio Pellegrino de verdediger uit de selectie te zetten. De Engelse media smulden van de transfersaga.

Monsterbedrag

Van een overgang kwam het - ondanks de langlopende soap - die zomer niet. Hoewel de liefde bekoeld was, keerde Van Dijk terug in de selectie van The Saints. Hij speelde nog twaalf duels voor Southampton om vlak na kerst in 2017 alsnog te vertrekken naar Liverpool, dat liefst 84,5 miljoen euro voor hem neertelde. Daarmee werd hij de duurste verdediger ooit; een record dat inmiddels in handen is van Manchester United-aankoop Harry Maguire, die een paar miljoen euro meer kostte.

Op 27 december 2017 maakte Liverpool de komst van Virgil van Dijk bekend. Bij zijn prijskaartje van 85 miljoen euro werden destijds flink wat vraagtekens gezet, maar twee jaar later is er niemand meer die nog twijfelt aan de kwaliteiten van de 28-jarige verdediger uit Breda. Van Dijk speelde tot op heden 99 duels voor The Reds, waarin hij goed was voor 10 goals en 5 assists.

Volledig scherm De cover van The Daily Telegraph. © AD Van de druk die de transfersom met zich meebracht, leek Van Dijk weinig last te hebben. Zijn vliegende start hielp daar flink bij. De voormalig verdediger van FC Groningen maakte op 5 januari 2018 zijn debuut voor Liverpool in het FA Cup-duel met uitgerekend rivaal Everton. Het duel stevende af op een gelijkspel (1-1) tot Van Dijk in de 84ste minuut opsteeg bij een hoekschop en goalie Jordan Pickford klopte: 2-1. Daardoor schitterde hij meteen op de covers van alle Britse kranten.

Jarenlang werd de defensie als dé achilleshiel van Liverpool beschouwd. Met het aantrekken van Van Dijk hadden The Reds eindelijk de rots in die branding die zolang ontbrak. Manchester United-legende Rio Ferdinand noemde de impact van de Nederlander ‘gigantisch’. Desondanks greep Van Dijk net naast een hoofdprijs in zijn eerste jaar. Real Madrid was in de Champions League-finale te sterk (3-1), maar een jaar later kroonde Van Dijk zich met Liverpool alsnog tot de beste van Europa. Hij speelde bovendien een hoofdrol in achtste finale tegen Bayern München door in het uitduel zijn ploeg schitterend op voorsprong te koppen.

Clean sheets

De doorgaans wankele defensie van Liverpool werd met Van Dijk als leider - en de aangetrokken goalie Alisson Becker - plots een enorme kracht. In de Premier League hield de formatie van Jürgen Klopp in het seizoen 2018/2019 liefst 21 keer de nul. De sleutelrol die Van Dijk daarin vervulde werd niet over het hoofd gezien. Dat hij de enorme som geld dubbel en dwars waard was, concludeerde zijn manager al snel. Ook de Engelse analytici kwamen al rap superlatieven tekort. Clubicoon Jamie Carragher beschouwde Van Dijk als ‘de beste Liverpool-verdediger ooit’.

Virgil van Dijk wil nog van geen kampioenkoorts weten

Volledig scherm Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum met de Champions League. © Pim Ras Fotografie

Duizelingwekkend cijfers

De cijfers die Van Dijk over zijn eerste 99 duels bij Liverpool kan overleggen zijn indrukwekkend. Hij won liefst 72 wedstrijden in het rood, 15 maal speelde hij gelijk en 12 keer incasseerde Van Dijk met zijn ploeg een nederlaag. In 41 (!) duels noteerde hij met zijn ploeg een zogeheten clean sheet. Ter vergelijking: Sergio Ramos wist met Real Madrid in de afgelopen 99 duels 30 keer de nul te houden. Van Dijk pakte bovendien nog maar zeven gele kaarten in het shirt van Liverpool. Nog nooit moest hij inrukken met rood. Wel was de verdediger direct betrokken bij 15 doelpunten: 10 goals, 5 assists.



De indrukwekkende cijfers vertalen zich ook naar de persoonlijke trofeeën die hem ten deel vielen. De geboren Bredanaar werd vorig seizoen drie keer verkozen tot speler van de maand in de Premier League en uiteindelijk ook tot speler van het jaar. Ook nam de aanvoerder van Oranje de UEFA-prijs als beste speler in ontvangst. Bij de prestigieuze Ballon D’or-verkiezing eindigde hij, zoals u weet, één plek achter Lionel Messi.



Dit seizoen werd al beslag gelegd op de UEFA Supercup en de WK-titel voor clubteams, maar in mei - of eerder - moet dé beloning voor Van Dijk en zijn teamgenoten volgen: de felbegeerde landstitel waar de club al zo lang naar snakt. Als Liverpool vanavond wint, vergroot het 't gat met achtervolger Leicester City tot liefst 17 punten. Dan kan het niet meer misgaan, zou je zeggen...

Volledig scherm Virgil van Dijk werd verkozen tot beste speler van Premier League over het seizoen 2018/2019. © BSR Agency

Volledig scherm Het droomdebuut van Virgil van Dijk tegen Everton. © Getty Images