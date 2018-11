Van corruptie verdachte Belgische scheidsrechter voorwaardelijk vrij

Griezmann lacht altijd het laatst tegen Oranje

16:21 Vorige maand keken de Duitsers elkaar tevreden aan in Sain-Denis. Een 0-1 voorsprong in het hol van de leeuw tegen wereldkampioen. Alles verliep volgens plan. Tot Antoine Griezmann zich echt met het spel begon te bemoeien. Een schitterende rake kopbal en een rake strafschop en Duitsland was weer in crisis waar het net dacht uit te zijn gestapt.