Van de Beek begint op de bank bij United, basisplaats voor Fosu-Mensah

Donny van de Beek moet bij het eerste duel van Manchester United in de Premier League toekijken. De van Ajax gekomen middenvelder zit naast manager Ole Gunnar Solskjaer op de bank tegen Crystal Palace. Bij het duel op Old Trafford, dat om 18.30 uur begint, is bij de Red Devils wel een basisplaats ingeruimd voor Timothy Fosu-Mensah.