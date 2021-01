Van de Beek kwijnt weg op de bank: ‘Vertrek is misschien beter’

Pas 249 minuten staan er dit seizoen op de teller voor Van de Beek in de Premier League, de competitie die afgelopen zomer de nieuwe bestemming werd voor de uitblinker van Ajax. Manchester United tikte een slordige veertig miljoen euro af om Van de Beek op te pikken, maar doet nauwelijks beroep op de middenvelder. Veelzeggend: concurrent Bruno Fernandes kwam in de competitie al 1.303 minuten in actie: meer dan vijf keer zo veel als de Nederlandse miljoenenaankoop.

Kunnen we na een half jaar al spreken van een verkeerde keuze? Daar wil oud-Ajacied Gerald Vanenburg niet aan. ,,Achteraf is dat makkelijk praten. Op dat moment voelde het voor die jongen als een goede keuze, dus zal het een goede keuze zijn geweest.’’ Toch weet ook Vanenburg dat de huidige situatie voor Van de Beek niet té lang moet duren. ,,Uiteindelijk moet hij wel gaan spelen, ja.’’

Daar lijkt gezien de uitspraken van Solskjaer niet veel uitzicht op. ,,Hij zal verder groeien voor volgend jaar’’, aldus de Noor, die een ruim arsenaal aan middenvelders tot zijn beschikking heeft. Met Bruno Fernandes, Paul Pogba, Scott McTominay, Fred en Nemanja Matic heeft Van de Beek een waslijst aan concurrenten. Vanenburg vindt dat de Oranje-international aan zijn eigen carrière moet denken. ,,Hij moet gaan spelen, dat is heel belangrijk voor zijn ontwikkeling. Het zal steeds zwaarder worden om het elke dag op te brengen als je reservespeler bent. Of een tijdelijk vertrek beter is? Als de situatie niet verandert, misschien wel.’’

Daar sluit Ronald de Boer zich bij aan. ,,Het EK komt eraan, hij zal daar ongetwijfeld bij willen zijn. Misschien is het voor hem goed om met de club te bespreken wat ze precies met hem willen. Als het zicht op speeltijd niet beter wordt, moet hij misschien uitspreken dat hij verhuurd of zelfs verkocht moet worden.’’

De Boer snapt dat Van de Beek toehapte, toen topclub Manchester United zich meldde. Toch zet de oud-middenvelder van onder meer Ajax en FC Barcelona vraagtekens bij de stap. ,,Ik denk dat zijn speelstijl beter past bij de Spaanse competitie dan in de Engelse. In de Premier League is het vaak rennen en vliegen, in Spanje wordt er meer combinatievoetbal gespeeld. Donny is fysiek prima, hoor. Maar in het Ajax-spel komt hij beter tot zijn recht.’’