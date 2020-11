Van de Beek mag kwartiertje meedoen bij moeizame thuiszege Manchester United

Het Manchester United van trainer Ole Gunnar Solskjaer had het betere van het spel en kreeg in de eerste helft een behoorlijk kans via Anthony Martial, maar overtuigde allerminst. Na rust veroorzaakte Fernandes een strafschop bij een stand van 0-0. Na tussenkomst van de VAR draaide scheidsrechter David Coote die beslissing echter terug.

Enkele minuten later ging de bal alsnog op de stip, maar nu aan de andere kant. Fernandes ging achter de bal staan, maar schoot op doelman Sam Johnstone. Omdat de goalie te vroeg van zijn lijn was gegaan, kreeg de Portugese middenvelder een herkansing en die schoot hij wel raak.

Voormalig-Ajacied Donny van de Beek viel een kwartier voor tijd in. Hij wacht nog altijd op zijn eerste basisplek in de Premier League. Voor United was het de eerste overwinning in eigen huis dit seizoen in de Engelse competitie. De ploeg van Solskjaer klimt naar de negende plaats op de ranglijst met 13 punten. West Brom staat achttiende met 3 punten.