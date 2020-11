Van de Beek speelt hele wedstrijd en ziet Cavani schitteren in slotfase in Southampton

De Tsjechische verdediger Jan Bednarek maakte in 23ste minuut de 1-0 en tien minuten later schoot Southampton-captain James Ward-Prowse met een prachtige vrije trap de 2-0 binnen. Het was voor Ward-Prowse alweer zijn derde rake vrije trap van dit seizoen.



Een slechte eerste helft dus voor United en bij de start van de tweede helft wisselde Ole Gunnar Solskjaer dan ook direct twee keer: Dean Henderson verving David De Gea onder de lat en Edinson Cavani kwam in de ploeg voor de jonge Mason Greenwood. Donny van de Beek mocht voor het eerst sinds zijn komst naar Engeland een hele wedstrijd spelen in de Premier League. In de voorgaande zes invalbeurten maakte hij in totaal 85 minuten in de competitie. Afgelopen dinsdag speelde Van de Beek ook voor het eerst 90 minuten in de Champions League, toen Istanbul Basaksehir met 4-1 werd verslagen op Old Trafford. Van de Beek kreeg toen veel complimenten en deed het vandaag opnieuw uitstekend. In de tweede helft kreeg United grip op de wedstrijd en op aangeven van Cavani maakte de Portugese spelmaker Bruno Fernandes na een uur spelen de aansluitingstreffer: 2-1.



Een kwartier voor tijd maakte Cavani de gelijkmaker na een schot van Bruno Fernandes en in de 92ste minuut kopte hij op aangeven van Marcus Rashford de 2-3 binnen. Cavani kwam afgelopen zomer transfervrij over van Paris Saint-Germain, de club waar hij 200 keer voor scoorde in 301 wedstrijden. Cavani werd tot nu steeds als invaller gebruikt door Solskjaer en maakte op 7 november al zijn eerste goal voor United, de 1-3 in de blessuretijd in de uitwedstrijd bij Everton.