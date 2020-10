Van de Beek wacht rampjaar bij stuurloos Manchester United

Door Geert Langendorff



Met Edinson Cavani in de bloei van zijn leven, zouden fans van Manchester United in de regen naar trainingscomplex Carrington zijn getogen om de Uruguayaan welkom te heten. De komst van de 33-jarige spits, wiens beste jaren ver achter hem liggen, vormt nu de stok om het beleid van de club mee af te ranselen. ,,Hoe zijn we in hemelsnaam op dit punt aanbeland?”, vatte ex-speler Gary Neville de frustratie samen.



Het vastleggen van de transfervrije Cavani vormt een opzichtig scherm om de aandacht af te leiden van een transferzomer zonder helder plan. Directeur Ed Woodward bleef volharden in het losweken van Jadon Sancho bij Borussia Dortmund. Ondanks een duidelijk ‘nein’ dacht hij dat de Duitsers op het laatste moment van mening zouden veranderen. Om niet met lege handen aan te komen, kreeg Cavani vervolgens in allerijl een belletje.