Van degradatie met Heracles tot Champions League-debuut voor Leipzig: Blaswich beleeft bijzonder avond

Een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, Willem II of Fortuna Sittard, daar is natuurlijk niets mis mee. Vier seizoenen speelde Blaswich, die in de zomer van 2018 van Borussia Mönchengladbach naar Heracles trok, dat soort potjes. Net als vorig seizoen, toen hij in het degradatieseizoen van Heracles tot 22 competitieduels kwam. Maar het zijn niet bepaald wedstrijden tegen clubs die tot de elite van het voetbal behoren.

En aan duels tegen grote ploegen, was Blaswich na 110 duels voor de club uit Almelo wel toe. Niet voor niets tekende hij al in februari van dit jaar transfervrij bij RB Leipzig. Vanaf dat moment zou Blaswich overigens nog maar tweemaal in actie komen voor Heracles, vanwege een blessure. Maar Leipzig was in de maanden ervoor al overtuigd geraakt van de 31-jarige Duitser.

Al leken de kansen op speelminuten voor Blaswich klein, met een ervaren doelman als de 32-jarige Peter Gulácsi voor zich. In de eerste wedstrijden van de Bundesliga kwam Blaswich vanwege een blessure van Gulácsi nog wel in actie, maar de voorbije weken zat hij op de bank. Zo ook woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic. Tot Gulácsi in minuut 13 naar het gras ging vanwege een knieblessure. De Hongaar kon niet verder.

Blaswich mocht opdraven en maakte zo zijn Champions League-debuut. In het duel met Celtic hield hij zijn doel niet schoon, want na rust incasseerde hij een tegentreffer van Jota. Maar Leipzig won wel (3-1) en dus zal Blaswich met een glimlach van het veld afgestapt zijn. Al was dat gezien het enorme contrast met vorig seizoen vermoedelijk sowieso al gebeurd.

Leipzig pakte tegen Celtic (3-1) zijn eerste punten van het Champions League-seizoen. Christopher Nkunku zette de Duitsers al in de eerste helft op voorsprong, nadat eerder al een doelpunt van hem was afgekeurd wegens buitenspel. Jota bracht Celtic vlak na rust op gelijke hoogte, maar via twee doelpunten van spits André Silva ging Leipzig toch nog over de Schotten heen.