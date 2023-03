Van den Brom dicht bij kwartfinales Conference League, Juventus net te sterk voor Flekkens Freiburg

In de heenwedstrijden van de achtste finales van de Europa en Conference League waren weer genoeg Nederlanders te bewonderen. Ook spelers met een Eredivisie-verleden kwamen in actie. Een klein overzichtje van de gespeelde wedstrijden op de Europese velden.

Sinds dit seizoen is John van den Brom hoofdcoach bij het Poolse Lech Poznan. In de kwalificaties voor de Champions League ging het al na één ronde mis. Maar in de Conference League staat Van den Brom al bijna in de kwartfinales. De 2-0-zege op het Zweede Djurgardens was voor zijn team al de vijftiende Europese wedstrijd.

Mark Flekken is dit seizoen met zijn SC Freiburg actief in Europa en doet het zeker niet verkeerd. Maar tegen grootmacht Juventus was dat toch wat anders. De Italianen domineerden de hele wedstrijd en de Duitsers mogen blij zijn dat het slechts 1-0 voor de thuisploeg is geworden. Er is nog alles om voor te spelen in de return.

Volledig scherm Angel Di Maria scoort tegen Mark Flekken. © REUTERS

In de tussenronde van de Europa League was Sevilla nog te sterk voor PSV, en ook Fenerbahçe moest eraan geloven in de heenwedstrijd van de achtste finales. De Turken hadden recht op meer, maar moeten in Istanboel een 2-0-achterstand zien goed te maken. Oud-NEC’er Ferdi Kadioglu speelde de hele wedstrijd, evenals Nemanja Gudelj.

AS Roma kan de kwartfinale al ruiken door de 2-0 zege op Real Sociedad. Georginio Wijnaldum speelde het laatste half uur mee, Rick Karsdorp stond van begin tot eind op het veld.

Spannende gelijke spelen

In de eerste sessie Europese wedstrijden van de achtste finales stonden verschillende wedstrijden op het programma met een Nederlands tintje. Met het oog op de coëfficiëntenranglijst sprong Sporting Lissabon-Arsenal eruit. De Portugezen, met Jeremiah St. Juste, moeten doorgaan om in het spoor te blijven van de Eredivisie. Met het gelijke spel (2-2) van vandaag is nog alles mogelijk.

De ‘Union-derby’ was een spectaculaire wedstrijd. Union Berlin schakelde in de vorige ronde nog knap Ajax uit, maar tegen het Belgische Union hadden de Duitsers het lastig. Yorbe Vertessen, die deze winter op huurbasis van PSV naar België vertrok, scoorde de 1-2. Oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop was belangrijk bij de 2-3. Het doelpuntrijke duel kreeg een mooi slot door de late gelijkmaker van de thuisploeg: 3-3. Union Berlin kwam daarmee drie(!) keer terug van een achterstand.

Volledig scherm Yorbe Vertessen maakt de 1-2. © AP

RSC Anderlecht-doelman Bart Verbruggens Europese droom is nog in leven, de Belgen hielden in de Conference League in eigen huis knap stand tegen Villarreal (1-1).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Europa en Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.