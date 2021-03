Van den Brom zorgt voor ommekeer in Genk: ‘Nooit gevoeld dat er binnen de club werd getwijfeld’

Dat was wat je noemt een typische halve finale.

John van den Brom: ,,Dat was het zeker. We speelden echt goed maar kregen in de slotfase een rode kaart waarna de daaropvolgende vrije trap nog werd binnengeschoten door Anderlecht. Dan weet je dat het een fysieke strijd wordt. We wilden allebei zo graag. Dat we uiteindelijk wonnen is zo belangrijk voor de club. Je voelt hier de rivaliteit met de grote club Anderlecht die per se verslagen moet worden. Voor mij was het natuurlijk speciaal om juist daar te winnen waar ik zulke mooie jaren heb gehad.”