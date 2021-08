Van der Vaart moet na vertrek Hyballa bij Esbjerg brandweerman spelen: ‘Ik ga proberen de sfeer terug te brengen’

Door Johan Inan



De bedoeling was dat Rafael van der Vaart (38) in wat zijn eerste trainersklus wordt, aanvankelijk ook even als brandweerman zou fungeren. FC Esbjerg staat namelijk al weken in brand vanwege de gespannen relatie tussen hoofdtrainer Hyballa en de spelersgroep. Het vertrouwen in de gepassioneerde oud-trainer van NEC en NAC, die zijn speler ‘dik’ en ‘dom’ genoemd zou hebben, werd door de selectie opgezegd in een brandbrief. De zich van geen schuld bewuste Hyballa werd een gebrek aan professionele en persoonlijke kwaliteiten verweten.