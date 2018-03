Van der Vaart wil HSV helpen: 'Als speler of in een andere functie'

,,Ik zou het een eer vinden om te helpen. HSV is mijn club, ik heb er een groot deel van mijn carrière aan te danken. Of dat als speler of in een andere functie is en of het in de eerste of tweede Bundesliga is, maakt mij niet uit,'' zei de Nederlander in een interview met het Duitse Sport 1.



Van der Vaart speelt sinds anderhalf jaar in de Deense competitie bij FC Midtjylland, maar komt nauwelijks nog in actie voor die club. Hij moest het in de huidige seizoen tot nu toe doen met slechts een invalbeurt.



Zaterdag speelt nummer 17 Hamburg tegen FSV Mainz 05, de nummer 16 van de ranglijst. Mainz heeft een voorsprong van zeven punten op Hamburg.