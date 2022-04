Van Dijk blijft met Liverpool in titelrace na spectaculaire topper bij Manchester City

VideoDe titelstrijd in de Premier League blijft enorm spannend met nog zeven speelrondes te gaan. Manchester City behoudt de voorsprong van een punt op nummer twee Liverpool na de spectaculaire topper in het Etihad Stadium: 2-2.

De topper in de Premier League leverde exact het spektakel op waar alle voetballiefhebbers al weken op hoopten. Na een kwartier stond het al 1-1. Kevin de Bruyne schoot al in de vijfde minuut raak via het been van Joël Matip, waardoor Liverpool-doelman Alisson Becker kansloos was op het schot van de Belgische spelmaker. Acht minuten later maakte Diogo Jota met zijn vijftiende treffer van het seizoen al gelijk namens Liverpool.

Gabriel Jesus kreeg voor het eerst in weken weer eens een kans in de basis en beloonde de keuze van Pep Guardiola met de 2-1 in de 36ste minuut, na een prachtige pass van uitblinker João Cancelo. Het was voor de Braziliaanse spits van City zijn eerste competitiegoal sinds september.

De tweede helft begon net zo spectaculair als de eerste helft. Liverpool maakte 48 seconden na rust al de 2-2. De Senegalese linksbuiten Sadio Mané scoorde op aangeven van rechtsbuiten Mohamed Salah, die hij eerder dit jaar versloeg in de Afrika Cup-finale en de play-offs voor het WK.

In de tweede helft vloeiden de krachten langzaam weg bij beide ploegen, iets wat wel logisch was gezien het tempo in het eerste uur van de wedstrijd. Virgil van Dijk trok in de 89ste minuut nog eens flink aan de noodrem met een overtreding op Kevin de Bruyne, waarna invaller Riyad Mahrez de vrije trap tegen de buitenkant van de paal schoot. In de 95ste minuut kreeg Mahrez nog een enorme kans op de winnende 3-2, maar de Algerijn kon er niet voor zorgen dat Manchester City met vier punten voorsprong de laatste weken van het seizoen in zou gaan. Zijn stift met zijn verfijnde linkerbeen ging net over het doel, waardoor het bij 2-2 bleef.

Volgende week tegenover elkaar op Wembley

Volgende week zaterdag staan Manchester City en Liverpool alweer tegenover elkaar. Dat zal zijn op Wembley in de halve finales van de FA Cup. Later deze maand kunnen City en Liverpool elkaar ook nog treffen in de halve finales van de Champions League. City moet woensdag afrekenen met Atlético Madrid na de 1-0 zege in Engeland. Liverpool speelt woensdag op Anfield de return tegen Benfica, dat in Lissabon al met 1-3 verloor.

City en Liverpool sluiten het seizoen op zondag 22 mei af. De ploeg van Pep Guardiola lijkt een iets makkelijker programma te hebben in de laatste weken van het seizoen. Liverpool speelt nog tegen rivaal Manchester United, buurman Everton en het opgeleefde Tottenham Hotspur, al komen die drie clubs wel allemaal naar Anfield.

Sinds de start van het seizoen 2018/2019 verzamelde Manchester City al 339 punten, tegenover 338 punten voor Liverpool. Chelsea volgt met 264 punten sinds de zomer van 2018.

