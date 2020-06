Van Dijk en Wijnaldum kunnen toch kampioen worden op Anfield

Premier League gaat verderVirgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kunnen met een beetje geluk op Anfield de landstitel met Liverpool binnenhalen. Als de club tot overeenstemming kan komen met de lokale autoriteiten, hoeft niet te worden uitgeweken naar neutraal terrein. Dat was één van de voornaamste uitkomsten van een zoveelste ‘cruciale’ vergadering over de herstart van de Premier League.

Door Geert Langendorff



Liverpool staat liefst 25 punten voor op Manchester City. Twee zeges zijn voldoende om voor het eerst sinds 1990 kampioen van Engeland te worden. Liverpool gaat op zondag 21 juni op bezoek bij buurman Everton. Drie dagen later wacht voor het team van trainer Jürgen Klopp op Anfield het potentiële titelduel met Crystal Palace. De club uit het zuiden van Londen was het bezoekende team dat in de Premier League won op Anfield. Dat was op 23 april 2017, toen Christian Benteke met twee goals zorgde voor een 1-2 zege voor Crystal Palace. Wel verloor Liverpool de laatste wedstrijd voor de corona-onderbreking van ruim drie maanden. Op woensdag 11 maart won Atlético Madrid namelijk met 2-4 in de achtste finales van de Champions League. Kampioen van Engeland wordt Liverpool binnenkort zeker, maar een ongeslagen seizoen zit er ook niet meer in na de onverwachte en pijnlijke 3-0 nederlaag bij Watford op 29 februari. Eerder dit seizoen was er alleen nog een gelijkspel tegen Manchester United op Old Trafford, de overige 25 competitieduels werden allemaal gewonnen door The Reds.

Kwam er meer nieuws uit de vergadering?

De televisiekijkers krijgen geen exclusieve beelden vanuit de kleedkamer. Evenmin komen er microfoons langs de dug-outs te staan. Spelers verschijnen ook niet tijdens de rust voor een camera. Clubs vonden het bewaken van hun privacy belangrijker dan het plezieren van de rechtenhouders. De 92 resterende duels worden wel allemaal live uitgezonden, deels ook op de BBC. Het speelschema voor de eerste ronde komt waarschijnlijk morgen naar buiten. Waarschijnlijk zal er vanaf woensdag 17 juni bijna dagelijks voetbal uit de Premier League te zien zijn en worden de wedstrijden zoveel mogelijk naast elkaar uitgesmeerd, zodat de televisiekijker de komende tijd wel goed zit.

Vijf wissels, negen reserves

Clubs kunnen tijdens de hervatting van het seizoen vijf in plaats van drie spelers inbrengen tijdens een wedstrijd. Op de bank mogen negen reserves plaatsnemen. Normaliter is dit aantal begrenst op zeven. Om tijdrekken te voorkomen krijgen coaches slechts drie ‘momenten’ om te wisselen.

Coronaregels

De Premier League heeft de protocollen voor het spelen van duels achter gesloten deuren vastgesteld. Dit zogenaamde Matchday Operations Plan is vrijwel een exacte kopie van de regels in de Bundesliga. Wedstrijdbesprekingen mogen bijvoorbeeld niet langer dan vijftien minuten duren. Spelers moeten zich in groepjes omkleden, op verschillende plekken in het stadion.

Is Project Restart nu helemaal afgerond?

Nee. Over veel onderdelen moet nog worden gestemd. En het blijft onduidelijk wat er gebeurt als de Premier League door de epidemie alsnog moet worden afgelast. Gesprekken over het bepalen van de eindrangschikking en degradatie, het heetste hangijzer, worden pas hervat als de situatie zich voordoet. Ook moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt over de wedstrijdselecties. Veel clubs willen daarin wijzigingen kunnen aanbrengen. Van lang niet alle spelers met aflopende contracten is bijvoorbeeld duidelijk of ze hun verbintenissen voor de duur van het seizoen willen verlengen.