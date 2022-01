Van Dijk geeft hoop niet op na gelijkspel bij Chelsea: ‘Alles is nog mogelijk’

Manchester City won op nieuwjaarsdag al met 1-2 bij Arsenal door een goal van Rodri in de 94ste minuut, waardoor Pep Guardiola en zijn spelers vanavond rustig achterover konden leunen om te kijken welke achtervolger in het spoor zou blijven. City zal zich na het gelijkspel nog niet rijk rekenen, maar met elf zeges op rij is er zeker sprake van een Vorentscheiding in de Premier League. ,,Manchester City is duidelijk de grote favoriet, maar het is zeker nog niet gespeeld. We blijven erin geloven", zei Virgil van Dijk na de wedstrijd.



Het werd op Stamford Bridge een topper waarbij het vooraf vooral ging over de afwezigen. Liverpool moest het doen zonder coach Jürgen Klopp, doelman Alisson Becker, verdediger Joël Matip en spits Roberto Firmino, die vanwege een positieve coronatest in Liverpool achter moesten blijven. Pepijn Lijnders (38) was de coach bij Liverpool, waar Ibrahima Konaté naast Virgil van Dijk stond. Bij de thuisploeg ontbrak Romelu Lukaku, nadat Chelsea-coach Thomas Tuchel besloot om de Belgische topspits uit de selectie te houden na zijn opmerkelijke interview aan Sky Sports Italia. Hakim Ziyech bleef de hele wedstrijd op de bank bij Chelsea. Pepijn Lijnders had ook genoten. ,,Het is nooit saai met ons. We hadden graag meer controle gehad, maar de intensiteit bij beide teams was ongelooflijk.”