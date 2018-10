Van Dijk haalt opgelucht adem na bloedeloos gelijkspel

Na 84 voortkabbelende minuten Van Dijk de schlemiel te worden op Anfield toen hij Leroy Sané naar de grond haalde en ervoor zorgde dat de bezoekers een penalty kregen. Riyad Mahrez faalde echter van elf meter. Het was alweer zijn zesde misser in vijftien pogingen. ,,Ik vond het zelf ook een penalty", zei Van Dijk voor de camera van Ziggo Sport. ,,Het was gewoon heel onhandig van mij. Ik ben daarom ook heel blij dat Mahrez miste."



Het eerste bedrijf kon de hype rond de clash tussen twee van de grote titelkandidaten al niet bepaald waarmaken. Beide ploegen slaagden er zelfs niet in een schot op goal te produceren. Zo wist City in de gehele eerste helft überhaupt tot geen enkel schot te komen. Dat gebeurde The Citizens voor het laatst in april van 2010 tegen Arsenal. De thuisploeg kwam wel tot één schamele poging, maar ook deze kwam niet tussen de palen.



Ook in de tweede helft veranderde er niet veel. Na 50 minuten ging het thuispubliek er nog eens achter staan om de wedstrijd tot leven te laten komen, maar dit was tevergeefs. De eerste kans van het duel kwam pas na precies een uur, toen Riyad Mahrez het probeerde nadat David Silva hem had weggestuurd. Zijn inzet verdween voorlangs en echt los kwam het daarna ook niet meer.



Met dit gelijkspel komen The Reds en City weer gelijk aan kop met Chelsea, dat eerder vanmiddag de koppositie overnam door te winnen in Southampton. Alle drie zijn ze nog altijd zonder nederlaag na acht wedstrijden.