‘Van Dijk hoort in dezelfde klas als Maldini en Krol’

Dat zal voor een belangrijk deel afhangen van Van Dijk's trainer, Jürgen Klopp. En aan hem zal het niet liggen. Klopp was na het treffen in en met Newcastle United (1-3), waarin Van Dijk koppen de 1-1 maakte, weer lyrisch over de aanvoerder van Oranje. ,,Ik weet niet of hij het nodig heeft om wéér een lofzang van een uur te krijgen. Kijk, Van Dijk is speciaal. Hoe? Zijn combinatie van kwaliteiten is speciaal, hij heeft een goede mindset en hij is ook nog eens een goeie gozer. Als het lastiger was om met hem om te gaan, had ik ook heel graag met hem willen werken. Maar naar Van Dijk heb je als manager gewoon geen omkijken. Toen we hem binnenhaalden, wisten we al dat hij een goede speler was. Maar dat het ‘hele pakket’ zo speciaal is, daar hadden we geen flauw benul van.”