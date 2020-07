Van Dijk krijgt opnieuw een sneer: ‘Hij is echt arrogant’

Video Zorgen om PSG-ster Mbappé na tumulteuze bekerfina­le: ‘We zijn verdrietig’

8:55 Paris Saint-Germain heeft de Franse beker gewonnen. Maar niemand had het over 1-0 zege op Saint-Étienne. Het ging over de zwaar geblesseerde Kylian Mbappé. ,,We zijn blij omdat we weer een prijs hebben gepakt, maar tegelijkertijd ook verdrietig om de blessure van Kylian”, zei aanvoerder Thiago Silva.