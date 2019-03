Van Dijk maakt zich op voor ‘groot gevecht’: ‘Het gaat zwaar worden’

Op Anfield werd er drie weken geleden niet gescoord (0-0), in een duel waarin Van Dijk vanwege een schorsing ontbrak. ,,Zij speelden erg sterk, zaten er kort op en hielden de ruimtes achterin klein. Ze toonden ook veel respect voor ons”, zegt Van Dijk in Britse media.



Van Dijk zag een ander Bayern dan hij had verwacht. ,,Het leek alsof ze hun spel op ons aanpasten. Ik denk wel dat we ons mogen opmaken voor een groot gevecht omdat ze er vol in zullen gaan, zeker in de openingsfase. Het wordt zwaar en Liverpool zal beter voor de dag moeten komen dat eerder in deze Champions League. In de groepsfase haalden we in uitwedstrijden ons niveau niet altijd, maar we zitten wel bij de laatste zestien.”



De 0-0 uitgangspositie zegt Van Dijk niet veel. ,,Een clean sheet in de heenwedstrijd is voor beide teams goed. Als wij in München scoren, moeten zij er twee maken. We willen graag winnen en de kwartfinale bereiken.”



,,Soms moet je nadenken over hoe je een game wil ‘managen’ omdat je de krachten moet verdelen en geduldig moet zijn. Klaar voor wat er komen gaat”, zegt Van Dijk. ,,Er zullen momenten zijn waarin we het heel zwaar hebben en onder druk gaan staan. Bayern heeft nou eenmaal veel kwaliteit. Maar dat geldt ook voor ons – onze momenten zullen komen en dan moeten we toeslaan.”