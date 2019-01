Van Dijk verkozen tot beste Premier League-speler in december

Bij de online-verkiezing op de website van de Premier League kreeg Manchester City-aanvaller Raheem Sterling nog de meeste stemmen, maar in december kon niemand meer om Virgil van Dijk heen. Liverpool won in de laatste maand van vorig jaar alle zeven competitieduels, met een doelsaldo van 22-3. Liverpool-trainer Jürgen Klopp, die werd verkozen tot beste manager van de maand, was opnieuw lyrisch over Van Dijk. ,,Ik ben nog veel trotser op mijn spelers dan ik de pers vaak laat weten, anders gaan ze zweven door de koppen die jullie maken in de krant,” zei Klopp met een lach. ,,Virgil is voor ons heel belangrijk. Hij is altijd fit en dat zorgt voor stabiliteit en rust in het team. Ik hou echt van hem als speler en als persoon. Hij is een goede jongen.”