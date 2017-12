Van Dijk ziet nieuwe teamgenoot Salah weer schitteren voor Liverpool

Jamie Vardy bracht Leicester City na drie minuten al op voorsprong na een fout van Joel Matip van Liverpool. Het was voor Vardy alweer zijn zevende goal in de Premier League tegen Liverpool. De thuisploeg kwam moeilijk op gang, maar trok de wedstrijd na rust toch nog naar zich toe. Na een fraai hakje van Sadio Mané rondde Salah zeven minuten na rust koelbloedig af voor de 1-1. Een kwartier voor tijd maakte Salah ook de winnende treffer voor The Reds . Weer kwam de assist via een hakballetje, nu van middenvelder James Milner. Met een hard schot in de korte hoek liet Salah de Deense doelman Kasper Schmeichel van Leicester City opnieuw kansloos.

Salah bracht zijn seizoenstotaal in de Premier League met zijn twee doelpunten op 17 na 21 wedstrijden. Liverpool-coach Jürgen Klopp is ervan overtuigd dat de Egyptische goalgetter zijn vorm vast kan houden maar vreest voor een blessure. ,,Hij was aan het trekkebenen, dat is nooit een goed teken", aldus Klopp na afloop.

,,Hij kan dit niet als standaard houden maar het gaat niet alleen om zijn goals, hij is van onschatbare waarde voor ons. We gaan kijken wat hij kan doen om er de volgende wedstrijd toch bij te zijn

Harry Kane blijft voorlopig topscorer met 18 treffers. Hij komt dit weekend niet in actie met Tottenham Hotspur. Ook in de Champions League scoorde Salah dit seizoen al zes keer. Salah werd in de 83ste minuut vervangen door Georginio Wijnaldum. Liverpool staat vierde met vier punten voorsprong op Arsenal en Tottenham Hotspur, die beiden nog wel een wedstrijd minder hebben gespeeld.