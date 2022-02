Van Dongen woedend over Spaanse coach die hint op groepsverkrachting: ‘Train nooit meer een vrouwenteam’

Rayo Vallecano staat achtste in La Liga en plaatste zich woensdagavond voor de halve finales van de Copa del Rey, maar bij het vrouwenteam van de derde club van Madrid is de hel losgebroken. De clubleiding heeft besloten om de vorige week aangestelde coach Carlos Santiso te laten zitten, nadat hij aan zijn assistenten had voorgelegd om een speelster te verkrachten.

Carlos Santiso ligt al maanden onder vuur in Spanje. In november lekte een telefoongesprek uit waarin hij zeer onsmakelijke uitspraken deed in gesprek met zijn assistenten. Hij werd daarna direct ontslagen als coach van het meisjesteam van Real Madrid onder 12, maar drie maanden later heeft hij een nieuwe baan op het hoogste niveau van het vrouwenvoetbal. Rayo Vallecano Femenino staat onderaan in de Primera Iberdrola, waarin het FC Barcelona van Lieke Martens de dienst uitmaakt. De afgelopen maanden was er in Spanje al veel te doen over de slechte omstandigheden (slechte faciliteiten, nauwelijks salaris, geen kleedkamers of medische staf), maar de keuze om Santiso aan te stellen als nieuwe coach heeft pas echt kwaad bloed gezet bij de fans en volgers van het vrouwenvoetbal.

In de geluidsopname uit november, die door journalisten van Spaanse kranten en The Guardian is gehoord, zegt Santiso tegen zijn staf: ,,Deze staf is ongelooflijk, maar er zijn dingen die we nog steeds missen, die we nog steeds nodig hebben. We moeten nog steeds, ik zeg het nog steeds, zoiets doen als wat die van Arandina deden”, zei hij. Daarmee verwees hij naar naar een heftig incident uit 2017, toen drie voetballers van het Spaanse semi-profteam Arandina CF een 15-jarige meisje verkrachtten. De drie spelers werden elk veroordeeld tot 38 jaar gevangenisstraf voor de groepsverkrachting.

Santiso zei verder onder meer dit in de geluidsopname uit november. ,,We moeten een goed meisje uitzoeken, maar wel een volwassene, zodat we onszelf niet in de problemen brengen, en haar allemaal te pakken nemen. Dat is wat een staf, een team echt bij elkaar brengt. Kijk naar het lot van Arandina: ze promoveerden direct.”

Ondanks een felle reactie van de fanatieke supportersgroepen van Rayo Vallecano, heeft de club uit de Madrileense volkswijk Vallecas gezegd dat het niet van plan is om actie te ondernemen tegen Santiso of zijn recent ondertekende contract direct weer te beëindigen. Oranje-international Merel van Dongen, speelster van Atlético Madrid, heeft vol afschuw gereageerd op de reactie van Rayo Vallecano. ,,Kan iemand mij uitleggen waarom Santiso nog niet op straat is gezet? Wat heeft het voor zin om je als club te verontschuldigen als je gewoon met vrouwen blijft trainen? De juiste manier om je te verontschuldigen is om nooit meer een groep vrouwen te trainen. Dat is een minimale consequentie voor wat je hebt gezegd,” schrijft de 28-jarige verdediger uit Amsterdam op Twitter.

Er is in Spanje al maanden veel te doen rond het vrouwenteam van Rayo Vallecano. Speelsters van de vijftien andere clubs uit de competitie spraken zich al vaker met ongeloof uit over de omstandigheden waarin de Rayo-speelsters hun werk moeten doen. Zo moeten zij bij blessures tijdens wedstrijden worden behandeld door de medische staf van de tegenpartij, omdat Rayo zelf geen verzorgers heeft.

