Van Drongelen: Degradatie HSV doet zoveel pijn

Door Daniël Dwarswaard

Lees ook Chaos na eerste degradatie ooit van HSV uit Bundesliga Lees meer

Van Drongelen heeft niet gespeeld, maar als je in zijn holle ogen kijkt lijkt het alsof hij net negentig minuten intens gevoetbald heeft. De oud-Spartaan is kapot van wat hij zojuist heeft gezien vanaf de reservebank: zijn club HSV is voor het eerst in de geschiedenis gedegradeerd. Winst op Borussia Mönchengladbach (2-1) is niet genoeg omdat concurrent VfL Wolfsburg ook wint van het al gedegradeerde FC Köln.

,,Dit doet echt veel pijn’’, zegt de Zeeuw die zijn eerste jaar in de Bundesliga achter de rug heeft en achttien wedstrijden speelde. ,,Als je ziet hoe de fans negentig minuten lang achter de ploeg stonden. Dat is gewoon ongekend. We zijn er echt kapot van. De laatste weken hebben we onder de nieuwe trainer Christian Titz nog veel punten gepakt met goed voetbal, maar het was niet genoeg.’’

Het publiek stond negentig minuten achter het elftal totdat het in blessuretijd volledig mis ging. Vanaf de harde kern werden tientallen fakkels en rookbommen op het veld gegooid. Een enorme politiemacht moest er aan te pas komen om de orde te herstellen. Nadat het duel werd hervat, floot scheidsrechter Felix Brych direct af. ,,Doodzonde dat een kleine groep dit doet. Wat mij bij blijft is vooral de staande ovatie die we na afloop kregen.’’

Van Drongelen heeft nog een contract tot 2022 in Hamburg. Of hij blijft nu de club in de tweede Bundesliga moet spelen? ,,Het is allemaal heel vers nu, maar op dit moment heb ik geen reden om te denken dat ik hier weg wil. Als je de fans vandaag ook weer ziet. Dit is zo’n gigantisch grote club.’’