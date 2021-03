Van Drongelen loopt bij rentree nieuwe blessure op, maar blijft hopen op EK met Jong Oranje

In blessuretijd voorkwam Van Drongelen met een fraaie tackle nog een tweede treffer van St. Pauli. Bij die actie klapte zijn enkel echter dubbel, waardoor hij na het laatste fluitsignaal niet helemaal soepeltjes het veld afliep. Dinsdagmiddag volgde een MRI-scan. ,,Er zit een scheurtje in mijn linker enkelband’’, vertelde de jeugdinternational. ,,Dit kost me een paar weken.’’



Van Drongelen zat maandag weer voor de eerste keer bij de wedstrijdselectie. Na een uur spelen viel hij in voor Gideon Jung. ,,Het was echt lekker om eindelijk weer te spelen’’, vertelde hij. ,,Tijdens de eerste helft moesten wij al warmlopen en na rust gingen we daar mee verder. De fysieke trainer zei dat ik moest zorgen dat ik goed warm was. Nog twee minuten, voegde hij er daarna aan toe. Er ging toen echt een warme schok door mijn lichaam.’’