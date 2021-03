Van Drongelen loopt na maandenlange revalidatie bij rentree nieuwe blessure op

Huiseige­naar betaalt geen boete meer als gasaanslui­ting wordt verwijderd

11:26 Consumenten hoeven niet te betalen wanneer ze hun gasaansluiting laten verwijderen. Dat heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. De verwijderkosten van de gasaansluiting worden in plaats daarvan betaald door iedereen die nog wel op het gasnet is aangesloten, via de periodieke aansluitvergoeding.