Van Gaal gaat analyseren voor Ziggo Sport

Topaankoop Dembélé is helemaal klaar voor debuut Barcelona

8 september Topaankoop Ousmane Dembélé kan zaterdag in de stadsderby tegen Espanyol debuteren voor FC Barcelona. De Franse aanvaller, voor meer dan 100 miljoen euro overgekomen van Borussia Dortmund, is volgens trainer Ernesto Valverde fit genoeg voor een plek in de selectie.