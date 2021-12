Van Haller tot Sangaré en van Hakimi tot Salah: deze spelers verlaten hun club voor de Afrika Cup

24 selecties van 28 spelers maakt dat in totaal liefst 672 spelers afreizen naar Kameroen voor de Afrika Cup. 373 daarvan zijn in Europese competities actief, het grootste deel daarvan in Engeland of Frankrijk.



Omdat de Afrika Cup in tegenstelling tot bijvoorbeeld het EK of het WK midden in het seizoen wordt gehouden, moeten verschillende clubs belangrijke spelers missen. Zo staat bijvoorbeeld de topper tussen PSV en Ajax op 23 januari op het programma, terwijl Ajax Sébastien Haller, André Onana en Mohammed Kudus ziet vertrekken en bij PSV Ibrahim Sangaré zijn kunsten voor Ivoorkust moet vertonen. Ook in het buitenland zijn er tal van clubs die sterkhouders zien vertrekken. Denk maar eens aan Liverpool, dat het de komende weken zonder Sadio Mané, Mohamed Salah én Naby Keïta moet doen.