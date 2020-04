Van kanker herstelde Vialli wil corona-artsen eren

Bayer Leverkusen Peter Bosz breidt training verder uit: ‘We doen niet stiekem dingen die niet mogen’

15:12 In Nederland ligt het voetbal nog volledig stil. In Duitsland trainen alle Bundesligaclubs alweer op hun eigen complex. Bij Bayer Leverkusen gaat trainer Peter Bosz vanaf morgen in groepen van zeven spelers werken. ,,Duitsland denkt in mogelijkheden,’’ merkt Bosz. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?