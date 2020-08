Van leukemie herstelde Bologna-trainer Mihajlovic heeft corona

Door Koeman kleurt Barcelona weer oranje: waarom die sterke band?

18 augustus Bij geen buitenlandse club speelden ooit meer Nederlandse voetballers dan bij FC Barcelona, nu wordt Ronald Koeman ook nog eens de vijfde Nederlandse trainer van de club. En tot de coronacrisis pakten bijna een miljoen Nederlanders per jaar het vliegtuig of de auto voor een trip naar of vakantie in Catalonië. Waarom die sterke band?