Van Marwijk bereidt zich met Australië voor in Turkije

Bert van Marwijk gaat zich met de Australische voetbalploeg in Turkije voorbereiden op het WK van komende zomer. De nieuwe Nederlandse bondscoach van de 'Socceroos' geeft een lang trainingskamp in Antalya de voorkeur boven een voorbereiding in Australië. Van Marwijk speelt met zijn ploeg kort voor het WK twee oefeninterlands, tegen Tsjechië (1 juni) en Hongarije (9 juni).

,,We weten dat de Australische fans de ploeg graag nog een keer in eigen land zouden willen zien voor het WK'', zei directeur David Gallop van de nationale bond FFA. ,,Maar ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen we een topprestatie gaan leveren op het toernooi. Gezien het feit dat we op een ongebruikelijk laat moment nog van bondscoach zijn veranderd en hij maar weinig tijd heeft om de ploeg voor te bereiden, zien we er meer voordelen in om in Europa te blijven.''

Van Marwijk en zijn manschappen verblijven van 19 mei tot en met 7 juni in de Turkse badplaats Antalya. ,,De faciliteiten en het klimaat zijn daar perfect'', aldus de 65-jarige trainer uit Deventer. Tussendoor vliegt hij met zijn ploeg naar Oostenrijk, waar in Sankt Pölten de oefeninterland tegen Tsjechië wordt gespeeld. Het duel met Hongarije vindt in Boedapest plaats. Een dag later vliegen de Australiërs naar Kazan, waar ze op 16 juni het WK openen tegen Frankrijk. De ploeg van Van Marwijk speelt in groep C ook tegen Denemarken (21 juni) en Peru (26 juni).