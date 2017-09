Van Marwijk met Saoedi-Arabië naar het WK

Eenvoudig ging het niet in het tot de nok gevulde Koning Abdullah Sports City in Jeddah. Pas na ruim een uur zorgde Fahad Al-Muwallad voor dolle vreugde bij spelers, staf, met daarin ook assistent Mark van Bommel, en fans. Daarna drong groepswinnaar Japan nog wel aan, maar gescoord werd er niet meer.



Door de zege van Saoedi-Arabië is Australië veroordeeld tot het spelen van play-offs. De Socceroos lieten het eerder vandaag afweten tegen hekkensluiter Thailand (2-1) en werden op doelsaldo geklopt.



Saoedi-Arabië neemt voor de vijfde keer deel aan het wereldkampioenschap voetbal. De laatste keer dat de Saoedi's erbij waren was in 2006 in Duitsland. Alleen in 1994 kwam het land de eerste ronde door. In de achtste finale was toen Zweden te sterk.



Saoedi-Arabië is na gastland Rusland, Brazilië, Mexico, België, Japan, Iran en Zuid-Korea het achtste land dat zich plaatst voor het WK.