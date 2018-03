Van Marwijk na nederlaag: we hebben tijd nodig

,,De eerste wedstrijd is altijd moeilijk, je moet elkaar in alles leren kennen'', zei Van Marwijk. ,,Vandaag werd duidelijk dat we er nog niet klaar voor zijn, we hebben tijd nodig om dit team te ontwikkelen.''

Veel tijd hebben Van Marwijk en zijn assisterende schoonzoon Mark van Bommel echter niet. Dinsdag wacht nog een test tegen Colombia, op Craven Cottage in Londen, en daarna ziet de nieuwe bondscoach zijn manschappen pas in mei weer.

,,We zijn nu begonnen met de voorbereiding op het WK. Iedereen zit vol energie en wil graag beter worden, dat is positief. We hebben heel wat werk te doen, want ons spel moet een stuk beter'', erkende Van Marwijk, die Dimitri Petratos en Andrew Nabbout liet debuteren. ,,Twee doelpunten van Noorwegen kwamen voort uit individuele fouten van ons, dat is heel jammer. Ik houd niet van verliezen en 4-1 is ook te veel.''