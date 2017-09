Van Marwijk weg bij Saudi-Arabië, bond benoemt Argentijn

Hij had een contract dat na het kwalificatietoernooi afliep. Van Marwijk dacht naar het WK te gaan, maar de gesprekken met de bond namen deze week een compleet andere wending.

Raar

,,Ineens kwamen ze met de eis dat ik permanent in Saoedi-Arabië moest gaan wonen. Vanaf het begin heb ik gezegd dat ik dat niet zou doen. Zij zijn ook in korte tijd mensen uit mijn staf gaan ontslaan. Het is allemaal heel raar gegaan. Het ergst vind ik het nog voor mijn spelers, van wie ik nu al hoor dat ze verbijsterd zijn.’’

De winst op Japan gaf de aanzet tot en groot voetbalfeest in Saudi-Arabië. Van Marwijk en zijn Nederlandse staf werden met complimenten overladen maar de nationale voetbalbond van het land besloot vandaag toch Bauza te benoemen. De Argentijn was bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten en eerder van Argentinië.

Van Marwijk moest zich van de bond ook vestigen in Saudi-Arabië. ,,Dat is voor mij niet onderhandelbaar. Ik wil daar niet permanent naartoe.''

In gesprek

Van Marwijk was in gesprek over een nieuw contract tot en met het WK van 2018. ,,Ik hoor nu via de media dat er een opvolger is. Dus nu weet ik dat het afgelopen is.''

Van Marwijk plaatste zich vorige week met Saudi-Arabië voor het WK door Japan te verslaan (1-0). Het land wist zich voor het eerst sinds 2006 te kwalificeren voor het WK. Australië werd zo veroordeeld tot deelname aan de play-offs voor de mondiale eindronde.

Saudi-Arabië speelde vier keer eerder op het WK, in 1994, 1998, 2002 en 2006. Van Marwijk kon voor de tweede keer als bondscoach naar het WK gaan. Eerder bereikte hij met Nederland de eindronde van Zuid-Afrika in 2010. Hij beleefde daar grote successen en strandde pas in de finale in het Soccer City van Johannesburg tegen Spanje, 0-1.

In het kielzog van Van Marwijk vertrekken ook Mark van Bommel, Adrie Koster, Roel Coumans en Taco van den Velde.