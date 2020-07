Van Pirlo tot Rivaldo: 16 weergaloze goals uit de affiches van vandaag

Juventus - Atalanta Bergamo

Om 21.45 uur gaat Juventus, dit keer mét Matthijs de Ligt, weer verder in de jacht op de negende landstitel op rij. De voorsprong op nummer twee Lazio is zeven punten, maar met Atalanta Bergamo komt wel dé ploeg in vorm op bezoek. Atalanta won echter bijna nooit in Turijn. De laatste keer was in 1989, toen Juventus in eigen huis met 0-1 onderuit ging tegen de club uit Bergamo. Sindsdien verloor Juventus nooit meer in eigen huis van Atalanta.