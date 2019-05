Van Praag verweert zich: ‘Als Max de F1 in Bakoe rijdt, hoor je niemand’

Van Praag verstuurde de tweet een uur en negentien minuten voordat Chelsea en Arsenal aan de finale van de Europa League begonnen. ,,Natuurlijk (is het stadion, red.) dus nog leeg. Ja, indrukwekkend stadion. Mag ik dat vinden? Als Max Verstappen Formule 1 in Bakoe rijdt, hoor je niemand. Als UEFA er iets organiseert is het fout en word ik weggehoond. Hypocrisie ten top", verweert Van Praag zich vandaag na alle kritiek die sinds zijn tweet losbarstte.



De locatie van de finale (in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan) was sowieso al voer voor discussie. Zo kregen fans van Chelsea en Arsenal gezamenlijk 12 duizend van de 68 duizend kaarten terwijl de Armeense Arsenal-middenvelder Henrikh Mkhitaryan uit veiligheid niet met The Gunners meereisde. Tijdens de wedstrijd was de sfeer ver te zoeken in het stadion.



De discussie rondom de locatie van de finale én de tweet van Van Praag rijmden dan ook totaal niet met elkaar, zo vonden velen. Bekijk enkele reacties op Van Praags tweet hieronder.