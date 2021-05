Van superfan tot shirtsponsor: Ed Sheeran schiet Ipswich Town te hulp

Sheeran is geboren in Halifax, maar groeide op in Framlingham, vlakbij Ipswich. Tijdens zijn jeugd werd hij fan van de plaatselijke voetbalclub, die in het seizoen 2001/02 voor het laatst in de Premier League speelde. Sindsdien speelden The Tractor Boys (waar Frans Thijssen en Arnold Mühren in het verleden grote Europese successen vierden) jarenlang op het tweede niveau, waarna in 2018/19 degradatie naar de League One (het derde profniveau) volgde.