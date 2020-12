Van ‘t Schip heeft grote plannen met Griekenland: ‘De uitvoering kost tijd’

Door Mikos Gouka



De loting in Zürich, aanstaande maandag voor de kwalificatiereeks voor het WK voetbal, is John van ’t Schip daar eigenlijk wel klaar voor? De 56-jarige bondscoach van Griekenland werd immers verleden week positief getest op het coronavirus. ,,Ik had milde klachten en zit al een tijdje in zelfisolatie in Athene’’, zegt Van ’t Schip. ,,Maar die loting, er gaat in deze tijd toch helemaal niemand naar Zwitserland om er fysiek bij te zijn. Online kan het prima. En dan nog, we hebben toch geen invloed op wie wij loten.’’



Dat kan voor de Griekse ploeg ­begin volgende week in Zwitserland zomaar het Nederlands elftal zijn. Of Frankrijk, Spanje, Duitsland, Portugal of België. De Europese kampioen van 2004 zit in pot 3 en loot sowieso één absoluut topland. ,,Ik ben niet bezig met het idee of dat dan Oranje of Spanje of zo zal zijn’’, zegt Van ’t Schip.