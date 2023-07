VAR dit seizoen ook bij alle voorrondes van de Champions League

,,Vanaf nu zal de VAR in heel Europa worden ingezet vanaf de eerste en tweede kwalificatieronde”, aldus de UEFA. Vorig seizoen was de VAR pas aanwezig vanaf de derde kwalificatieronde van de Champions League.

In de Europa League en de Conference League gaat de UEFA de VAR voor het eerst gebruiken tijdens kwalificatiewedstrijden. In de Europa League gaat dit gebeuren vanaf derde kwalificatieronde. In de Conference League is de VAR er vanaf de play-offs.