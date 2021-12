VAR drijft Everton en Richarlison tot wanhoop, maar uiteindelijk wint de aanhouder

Omdat het alweer 27 jaar geleden is dat Everton een prijs pakte, protesteerde een deel van de supporters in de 27ste minuut tegen het beleid van de club die voor de wedstrijd slechts de vijftiende plek bezette in de Premier League. Massaal gehoor werd er niet aan de oproep gegeven, want de tribunes bleven goed vol. De overgebleven fans van Everton mochten vlak voor rust zelfs juichen toen Richarlison uit een vrije trap de 1-0 binnen kopte, maar lang duurde de jubelstemming niet: na bestudering van de beelden bleek het buitenspel te zijn.

Tot overmaat van ramp schoot Martin Odegaard even later wél raak en zocht Arsenal met een 0-1 voorsprong de kleedkamer op. Richarlison dacht in de 58ste minuut wel een geldig doelpunt te maken, maar opnieuw stak de VAR er een stokje voor. De voet van de Braziliaan stond een halve centimeter verder dan toegestaan; opnieuw buitenspel. Tien minuten voor tijd was het eindelijk wel raak voor de Braziliaan, die vanuit de rebound de bal over doelman Aaron Ramsdale kopte.

Volledig scherm © AP

Het werd zelfs nog mooier voor Everton. Demarai Gray, die met zijn bal op de lat waaruit Richarlison binnen kopte al een groot aandeel had in de eerste treffer, schoot de bal in blessuretijd in de verre hoek buiten het bereik van Ramsdale en liet daarmee Goodison Park ontploffen. De 25-jarige speler, die afgelopen zomer door Brands werd weggeplukt bij Bayer Leverkusen, zorgde ervoor dat Everton weer wat ademruimte heeft en het linkerrijtje weer in zicht is. Arsenal blijft steken op de zevende plaats, Everton klimt naar de twaalfde plek.



Bekijk hieronder de afgekeurde goals:

Bekijk hieronder het protest: